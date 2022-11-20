 Мэр Набережных Челнов встретился с плотником, восстанавливавшим дома в ДНР
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Мэр Набережных Челнов встретился с плотником, восстанавливавшим дома в ДНР

Мужчина восстановил более 20 домов.

Республика
20 ноября 2022  13:45
Автор:
Роза Габитова

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с плотником Ильдаром Гайсиным, участвовавшим в восстановлении домов в Донецкой народной республике. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале. 

По профессии Гайсин плотник, строитель, а по вечерам работает сторожем в детском саду. Он решил отправиться в Волноваху в ДНР во время отпуска, где за 20 дней помог восстановить более 20 домов. 

Мэр Челнов поблагодарил челнинца за доброе сердце и вручил ему презент в виде набора инструментов.

Ранее «КВ» сообщали, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил казанский танковый полигон и «Казань Экспо», чтобы оценить условия содержания мобилизованных.

 

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