Для Мергасовского дома в Казани нашли инвестора

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Город
11 октября 2024  15:20

Мергасовский дом в Казани, признанный аварийным в 2002 году, наконец-то обрел шанс на вторую жизнь.

Он был построен в 1928 году на пересечении улиц Дзержинского и Кави Наджми.

В 2017 году началось выселение жильцов, а в 2019 году власти заявили о намерении перевести дом из жилого фонда в нежилой и продать его за 1 рубль.

Как сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, для исторического здания найден инвестор и заказчик, готовые профинансировать реставрационные работы.

Сейчас на объекте проводятся исследовательские работы, которые позволят определить масштабы предстоящих работ и разработать проект реставрации.

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