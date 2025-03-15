Мергасовскому дому в Казани угрожает обрушение из-за карстового провала

В Казани объект культурного наследия республиканского значения — Мергасовский дом — находится под угрозой обрушения. Об этом сообщила градозащитница и социолог Марья Леонтьева, учредитель Института городских исследований «Тамга», в своем Telegram-канале.

По словам Леонтьевой, рядом с домом образовался карстовый провал, из-за которого фасад здания дал трещину. Местные жители, обеспокоенные ситуацией, начали обращаться в различные инстанции, но на момент публикации их обращения не привели к каким-либо действиям.

«Провал засыпали грунтом, но это лишь временное решение, которое не решает проблему», — отметила Леонтьева.

Позже помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова опубликовала ответ исполкома Казани на запрос жителей. Согласно информации городских властей, обследование, проведенное 10 марта, показало, что котлован глубиной около 2 метров и площадью 12–15 квадратных метров образовался из-за течи на вводе водопровода диаметром 150 мм к зданию по улице Кремлевская, 21.

В настоящее время водопровод отключен от городских сетей. Он не находится на балансе МУП «Водоканал», а принадлежит собственнику здания А. К. Шайдарову, который 13 марта засыпал провал.

«Все потребители сейчас обеспечены водой. В связи с тем, что труба полностью изношена, А. К. Шайдаров планирует проложить новую трубу методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)», — уточнили в исполкоме.

Мергасовский дом, построенный в 1928 году на пересечении улиц Дзержинского и Кави Наджми, является первым конструктивистским зданием в Казани и первым жилым домом высотой четыре-пять этажей. В его архитектуре сочетаются элементы конструктивизма и классической архитектуры. При строительстве использовались инновационные для того времени технологии, включая плиты из камышита (прессованного камыша).

В разные годы в доме жили известные личности, такие как писатель Кави Наджми, у которого бывали Хасан Туфан, Хади Такташ, Джаудат Файзи, Салих Сайдашев и Муса Джалиль. С 1938 по 1941 год здесь проживал писатель Абдулла Алиш.

В 2002 году здание было признано аварийным, а в 2019 году его расселили. Осенью 2024 года появилась информация о том, что для Мергасовского дома нашли инвестора, однако дальнейшая судьба памятника архитектуры остается под вопросом.