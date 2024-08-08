Мэрии Казани обосновала необходимость установки шумозащитных экранов на Миллениуме

Установка шумозащитных экранов на мосту Миллениум вызвала неоднозначную реакцию среди казанцев. По их мнению, конструкции испортят панорамный вид на Казанку. В мэрии, в свою очередь, заверили, что экраны необходимы для комфорта жителей близлежащих районов.

Планируется установить 730 метров экранов со стороны Ново-Савиновского района. Это снизит уровень шума на 34 дБ, доведя его до приемлемых 50 дБ.

По словам заместителя руководителя исполкома города Игоря Куляжева, ежедневно по мосту проезжает около 50 тысяч автомобилей, создавая значительный шумовой фон.