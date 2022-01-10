Невыгодно: мэрия Челнов пояснила, почему на остановках не работают табло для слабовидящих

В Исполкоме Набережных Челнов объяснили, почему на остановках так и не заработали электронные табло для слабовидящих. Об этом сообщили «Челнинские известия».

Пользователи городских пабликов Челнов вспомнили, что в городе планировали установить 18 информационных табло для слабовидящих. В администрации на это ответили, что табло все же были установлены, но их ремонт экономически невыгоден.

«На обслуживание и ремонт электронных информационных табло в 2017 году был выделен 1 млн рублей. По итогу обслуживания данных табло было выявлено, что ремонт экономически невыгоден», — отметили в исполкоме.