Мэрия Челнов: В школах усилили меры безопасности на фоне фейков о нападениях

В Набережных Челнах активизировались анонимные Telegram-каналы, которые распространяют ложные сведения о предполагаемых нападениях на образовательные учреждения. В мэрии города призвали граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

«Злоумышленники намеренно распространяют дезинформацию, чтобы внушить страх. В школах проведены необходимые проверки, и меры безопасности были усилены», — сообщили в пресс-службе администрации.

Вся информация передана правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Ранее о распространении фейковых угроз предупредила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, добавив, что информация уже была направлена в полицию.