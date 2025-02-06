Мэрия Челнов: В школах усилили меры безопасности на фоне фейков о нападениях

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Республика
6 февраля 2025  14:33

В Набережных Челнах активизировались анонимные Telegram-каналы, которые распространяют ложные сведения о предполагаемых нападениях на образовательные учреждения. В мэрии города призвали граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

«Злоумышленники намеренно распространяют дезинформацию, чтобы внушить страх. В школах проведены необходимые проверки, и меры безопасности были усилены», — сообщили в пресс-службе администрации.

Вся информация передана правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Ранее о распространении фейковых угроз предупредила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, добавив, что информация уже была направлена в полицию.

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