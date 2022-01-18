Мэрия Казани опровергла информацию, что в школе № 175 занятия в бассейне станут платными. Фейковое сообщение об отмене бесплатных занятий появилось в социальных сетях. Об этом они заявили в своем Telegram-канале.

«Как было бесплатное занятие во время физкультуры раз в неделю, так и останется.», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, посещать платно дополнительные занятия можно будет для тех, кто не хочет водить ребенка в другие бассейны.

«Это кружок, дополнительные занятия, а не уроки физкультуры», — заявили в мэрии.