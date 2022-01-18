 Мэрия Казани опровергла информацию, что в школе №175 занятия в бассейне станут платными
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Мэрия Казани опровергла информацию, что в школе №175 занятия в бассейне станут платными

Фейковое сообщение об отмене бесплатных занятий появилось в социальных сетях. 

Город
18 января 2022  20:15
Автор:
Эдуард Салихов

Мэрия Казани опровергла информацию, что в школе № 175 занятия в бассейне станут платными. Фейковое сообщение об отмене бесплатных занятий появилось в социальных сетях. Об этом они заявили в своем Telegram-канале. 

«Как было бесплатное занятие во время физкультуры раз в неделю, так и останется.», — отметили в мэрии. 

В пресс-службе добавили, посещать платно дополнительные занятия можно будет для тех, кто не хочет водить ребенка в другие бассейны. 

«Это кружок, дополнительные занятия, а не уроки физкультуры», — заявили в мэрии.

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Мэрия Казани опровергла информацию, что в школе №175 занятия в бассейне станут платными
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