Мэрия Казани опровергла раздачу повесток около станции метро «Авиастроительная».

«Фейк: в Авиастроительном районе Казани стали ловить и раздавать повестки („в подтверждение“ авторы рассылают размытое видео)», — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

Ранее в ряде городских пабликов в соцсетях появилась информация о том, что в столице Татарстана на улице раздавали повестки тем, кто подходит под критерии частичной мобилизации.

Напомним, вчера Президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — отметил Президент России.