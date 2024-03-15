Мэрия Казани опубликовала программу семейного фестиваля 17 марта

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Город
15 марта 2024  13:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Выборы президента России в Республике Татарстан завершатся фестивалем для проголосовавших граждан на стадионе «Ак Барс арена». Вход бесплатный по браслетам «Всей семьей на выборы».

Известно, что здесь в воскресенье планируют провести масленичные гулянья в 12:00 и концерт уличных театров, звезд российской и татарской эстрады.

Хедлайнерами мероприятия станут Ваня Дмитриенко, Хабиб, группы «Иванушки International», «Кар-мэн» и «Хор Турецкого», пишут в мэрии Казани.

В 14:30 на большую сцену выйдут Анастасия Макарова и Камила Измайлова, затем в 15:00 певец Хабиб, в 15:30 – Гузель Уразова, в 16:00 – Ваня Дмитриенко, в 16:30 – Фирдус Тямаев, в 17:00 – «Кар-мэн», в 18:00 – ВИА «Волга-Волга», 18:30 – Государственный хор Татарстана, в 19:00 – «Иванушки International», а в 20:00 – Салават Фатхетдинов. Завершится программа в 20:30 выступлением «Хора Турецкого».

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