Мэрия Казани поблагодарила дорожных рабочих через средства наружной рекламы

На улицах столицы Татарстана часть билбордов была предоставлена под баннеры с благодарностью тем, кто устранят последствия аномального снегопада.

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Город
3 февраля 2024  16:08
Автор:
Дмитрий Смирнов

На билбордах размешены фотографии отличившихся в борьбе со снегопадом дорожных рабочих и большая надпись: «Уборка снега — большой труд. Ребята, спасибо! Вы герои наших улиц!» 

Ранее чиновники казанского исполкома рапортовали о том, что с начала января с улиц Казани вывезено более 700 тысяч тонн снега, что почти в два раза превышает норму. А с начала зимы же его объем превысил 1 млн тонн. Это характеризует масштабы выполненных дорожниками работ. 

Дорожники, мэрия и другие службы не раз просили казанцев помочь им в борьбе со снегом и не оставлять машины на обочинах улиц. Это мешает проводить качественную уборку пространств и замедляет расчистку дворов и улиц. Многие жители города, напротив, выступили в поддержку дорожных служб и дворников и добровольно вышли на расчистку своих дворов и улиц. 

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