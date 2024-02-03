Мэрия Казани поблагодарила дорожных рабочих через средства наружной рекламы

На билбордах размешены фотографии отличившихся в борьбе со снегопадом дорожных рабочих и большая надпись: «Уборка снега — большой труд. Ребята, спасибо! Вы герои наших улиц!»

Ранее чиновники казанского исполкома рапортовали о том, что с начала января с улиц Казани вывезено более 700 тысяч тонн снега, что почти в два раза превышает норму. А с начала зимы же его объем превысил 1 млн тонн. Это характеризует масштабы выполненных дорожниками работ.

Дорожники, мэрия и другие службы не раз просили казанцев помочь им в борьбе со снегом и не оставлять машины на обочинах улиц. Это мешает проводить качественную уборку пространств и замедляет расчистку дворов и улиц. Многие жители города, напротив, выступили в поддержку дорожных служб и дворников и добровольно вышли на расчистку своих дворов и улиц.