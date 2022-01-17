 Мэрия Казани сняла ролик об уборке снега на территории города
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Мэрия Казани сняла ролик об уборке снега на территории города

В ролике повествование о борьбе со снегом идет от лица рабочих.

Город
17 января 2022  20:13
Автор:
Николай Лукоянов

Мэрия Казани разместила в своих соцсетях ролик об уборке снега на территории города.

В ролике рабочие, которые ежедневно выходят на борьбу со снежной стихией, рассказывают о своей работе.

Один из работников рассказывает, как в сильнейший снегопад в начале года он и его коллег выходили на работу раньше графика, чтобы начать уборку снега вовремя – до заторов на дорогах. Люди должны были без проблем добраться до работы и также без проблем вечером – до дома, добавил он.

«Было очень тяжело... Снег шел, не переставая. Убираешь, а как будто не убирал», – поделился мужчина.

«Мне нравится работа, потому что я чувствую, что на своем месте», – говорит водитель «Камаза».

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