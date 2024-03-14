Мэрия Казани утвердила правила по озеленению города

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Город
14 марта 2024  10:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Требования о том, каким должен быть посадочный материал, периодичность полива растений и кто ответственный за приемку озеленительных работ в Казани, теперь прописаны в Сборнике документов и правовых актов.

Например, брать саженцы разрешено только из питомников, на них не должно быть механических повреждений, посадочный материл принимается без болезней и вредителей. Крона должна быть симметричной, ствол прямой, корневая система развитая. 

Если питомник находится в других регионах и странах, то партии материала будут сопровождаться копией заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции от аккредитованной лаборатории. 

Сажать деревья можно только в присутствии сотрудников районной администрации и комитета внешнего благоустройства. Работы будет принимать специальная комиссия, начиная с 20 апреля и до 1 ноября. 

Требования касаются даже ям, которые выкапывать следует за 2-3 часа до работ. 

Полив должен быть регулярным, а почва всегда влажной на 60%. За это отвечают организации, принимающие деревья на содержание. В жаркую погоду их нужно поливать от 2 до 6 раз в сезон, а некоторые даже 10-15 раз. 

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