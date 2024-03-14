Мэрия Казани утвердила правила по озеленению города

Требования о том, каким должен быть посадочный материал, периодичность полива растений и кто ответственный за приемку озеленительных работ в Казани, теперь прописаны в Сборнике документов и правовых актов.

Например, брать саженцы разрешено только из питомников, на них не должно быть механических повреждений, посадочный материл принимается без болезней и вредителей. Крона должна быть симметричной, ствол прямой, корневая система развитая.

Если питомник находится в других регионах и странах, то партии материала будут сопровождаться копией заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции от аккредитованной лаборатории.

Сажать деревья можно только в присутствии сотрудников районной администрации и комитета внешнего благоустройства. Работы будет принимать специальная комиссия, начиная с 20 апреля и до 1 ноября.

Требования касаются даже ям, которые выкапывать следует за 2-3 часа до работ.

Полив должен быть регулярным, а почва всегда влажной на 60%. За это отвечают организации, принимающие деревья на содержание. В жаркую погоду их нужно поливать от 2 до 6 раз в сезон, а некоторые даже 10-15 раз.