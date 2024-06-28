Мэрия показала, как преображается сквер у вокзала «Казань-2»

В Казани продолжается благоустройство сквера у железнодорожного вокзала «Казань-2». Просторная зеленая зона площадью 3,5 гектара приводится в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: мэрия Казани

В прошлом году здесь была установлена стела «Казань – город трудовой доблести». Сейчас работы в сквере находятся на завершающей стадии: уже появились новые пешеходные дорожки и уютные зоны отдыха. В ближайшее время планируется установить скамейки и другую уличную мебель, а также высадить деревья и кустарники.