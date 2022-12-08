 Мэру Казани показали заводские цеха предприятия «Вакууммаш»
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Мэру Казани показали заводские цеха предприятия «Вакууммаш»

Метшину рассказали о планах построить в 2023 году на промышленной площадке литейный цех.

Республика
8 декабря 2022  19:43
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел АО «Вакууммаш». Предприятие основали еще в 1943 году. На нем производят вакуумные насосы, которые используются во всех отраслях промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

Градоначальнику рассказали о планах построить в 2023 году на промышленной площадке литейный цех. 

«Казань славится своими уникальными предприятиями, которые составляют основу для своих отраслей. Конечно, это, прежде всего, авиастроение, оборонная промышленность, предприятия электроники. И „Вакууммаш“ — один из столпов своей отрасли», — подчеркнул мэр.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр столицы РТ Ильсур Метшин посетил прогимназию № 360, которую капитально отремонтировали впервые за 40 лет.

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