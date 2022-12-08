Мэру Казани показали заводские цеха предприятия «Вакууммаш»

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел АО «Вакууммаш». Предприятие основали еще в 1943 году. На нем производят вакуумные насосы, которые используются во всех отраслях промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Градоначальнику рассказали о планах построить в 2023 году на промышленной площадке литейный цех.

«Казань славится своими уникальными предприятиями, которые составляют основу для своих отраслей. Конечно, это, прежде всего, авиастроение, оборонная промышленность, предприятия электроники. И „Вакууммаш“ — один из столпов своей отрасли», — подчеркнул мэр.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр столицы РТ Ильсур Метшин посетил прогимназию № 360, которую капитально отремонтировали впервые за 40 лет.