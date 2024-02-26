Мэру Казани представили проект реконструкции Чеховского рынка

Архитектор Олег Маклаков рассказал мэру города Ильсуру Метшину о том, каким мы увидим Чеховский рынок после реконструкции.

Фото: kzn.ru

Площадку поделят на несколько частей, где расположатся основное здание, торговые ряды и многофункциональный двор с галереями. Двухэтажные торговые ряды будут напоминать павильоны, существовавшие в СССР. Но это не единственная фишка в проекте.

Впервые здесь будут проводить мероприятия благодаря тому, что появится многофункциональная внутренняя площадь с одноэтажными галереями. За счет уличной мебели, которая собирается, как конструктор, рассказал Олег Маклаков, на площадке можно организовать фуд-корт, лекторий, проводить ярмарки и отмечать праздники, например, Новый год.

Будет организован подземный паркинг. Крыши украсят растения.

Фото: kzn.ru

«Чеховский рынок – неотъемлемая часть зеленой связи между двумя общественными пространствами (садом Аксенова и сквером Медицинских работников). Рынок считается сердцевиной этой эспланады. Поэтому важно территорию озеленить и сформировать пешеходные маршруты, которые сейчас прерываются. Тогда и будет образовано единое пространство», – сообщили в мэрии.

Ильсур Метшин поддержал проект, он отметил, что Чеховский рынок – излюбленное горожанами место. Теперь это станет не просто площадкой для реализации продукции, но и новой точкой притяжения.

Проект пока продолжат рассматривать.