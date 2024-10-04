Меры безопасности на саммите БРИКС в Казани обсудили в мэрии

В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, в мэрии прошло заседание антитеррористической комиссии. На мероприятии обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности во время проведения мероприятия.

Как сообщил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, в городе проходит тотальная проверка всех объектов, задействованных в организации саммита – гостиниц, предприятий, торговых центров, строек и т.д.

Особое внимание уделяется жилому сектору: проверяются квартиры, сдаваемые в аренду, общежития, садоводческие товарищества, чтобы исключить возможность проживания в городе подозрительных лиц.

Начальник УВД Казани Надир Закиров обратился к горожанам с просьбой проявлять бдительность и сообщать в полицию о любых подозрительных личностях и предметах, особенно в местах массового скопления людей.

Напомним, что в Казани ожидают около 20 тысяч гостей саммита.