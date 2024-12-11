Метеоролог рассказал, когда ждать сильных осадков в декабре

Метеорологический эксперт рассказал о предстоящем сильном снегопаде в Татарстане 12 декабря. Как сообщает газета «Челнинские известия», эту информацию озвучил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По данным ученого, в ночь с 9 на 10 декабря в республике выпало 12 миллиметров снега. В результате сейчас высота снежного покрова достигает 12 сантиметров, что составляет 25% от месячной нормы.

«Атлантический циклон принес очередные осадки, и этот снег вряд ли растает. Для сравнения, в Москве снежный покров уже составил 30 сантиметров», — подчеркнул профессор КФУ.

Кроме того, Переведенцев отметил, что после снегопада 12 декабря в республике ожидается похолодание, и температура воздуха вернется к нормальным значениям для данного времени года.