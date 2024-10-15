Метеозависимые люди могут страдать из-за погоды в ближайшие дни в Татарстане

В Татарстане установилась аномально низкая температура, которая сейчас превышает климатическую норму более чем на 4 градуса, что обусловлено повышенным атмосферным давлением, пишет пресс-служба КФУ. По информации начальника Гидрометцентра РТ Феликса Гоголя, сильное влияние сместившегося с севера антициклона приводит к холодной и сухой погоде, при этом в ночные часы температура может опускаться до минус 11 градусов, особенно в южных и восточных регионах.

В ближайшие сутки, 15 октября, ожидаются малооблачные условия без осадков, с температурой ночью до минус 5 градусов, а днем – от 7 до 12 градусов выше нуля. Синоптики также предсказывают, что 16 и 17 октября в Татарстане возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, так как республика окажется под влиянием атмосферных фронтов с центральной России.

Температура в ночные часы может опускаться до минус 9 градусов, а максимальные дневные показатели составят 3–9 градусов выше нуля. По словам экспертов, атмосферные изменения будут продолжаться, и метеозависимым гражданам стоит следить за своим состоянием здоровья в связи с ожидаемыми колебаниями давления.