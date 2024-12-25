Метро Казани проектируют в направлении Деревни Универсиады и РКБ

Казанское метро будет расширено в сторону Деревни Универсиады и Республиканской клинической больницы (РКБ). В этом прессе проинформировал мэр Казани Ильсур Метшин, выступая на итоговой пресс-конференции года.

В середине августа 2024 года глава МУП «Казметрострой» Марат Рахимов поделился информацией о предпроектных работах по строительству станции метро вблизи РКБ с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

В настоящее время в Казани идет строительство первых четырех станций второй линии метрополитена: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар», которые планируется открыть в 2027 году.

28 августа депутаты Казгордумы одобрили коррективы в генеральный план развития Казани до 2040 года, которые включают создание станций второй линии метро в районе РКБ, а также на территории «Новая Портовая».

На сегодняшний день казанский метрополитен состоит из одной линии с 11 станциями и протяженностью более 18 км. Первая часть системы начала работать в 2005 году, а последняя станция, «Дубравная», была открыта 30 августа 2018 года.

В перспективе новая линия метро свяжет пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.