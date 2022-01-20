МУП «Метроэлектротранс» Казани показал виновника обрыва проводов на улице Минской. Видеозапись с камер видеонаблюдения опубликована в telegram-канале предприятия.

На кадрах видео видно, как водитель грузовой машины с поднятым кузовом повредил контактную сеть. Из-за этой аварии было остановлено движение трамваев № 5 и № 5а на участках улиц Глазунова до Арбузова.

Ремонтные работы на месте происшествия заняли около 5 часов, отмечают перевозчики.

В настоящее время ГИБДД вместе с Метроэлектротрансом ищут виновника авария.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани из-за обрыва провода на улице Минской остановлено движение трамваев 5 и 5а.