 Метроэлектротранс Казани показал виновника обрыва проводов на улице Минской
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Метроэлектротранс Казани показал виновника обрыва проводов на улице Минской

Из-за аварии было приостановлено движение трамваем № 5 и № 5а.

Город
20 января 2022  15:01
Автор:
Роза Габитова

МУП «Метроэлектротранс» Казани показал виновника обрыва проводов на улице Минской. Видеозапись с камер видеонаблюдения опубликована в telegram-канале предприятия.

На кадрах видео видно, как водитель грузовой машины с поднятым кузовом повредил контактную сеть. Из-за этой аварии было остановлено движение трамваев № 5 и № 5а на участках улиц Глазунова до Арбузова.

Ремонтные работы на месте происшествия заняли около 5 часов, отмечают перевозчики.

В настоящее время ГИБДД вместе с Метроэлектротрансом ищут виновника авария.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани из-за обрыва провода на улице Минской остановлено движение трамваев 5 и 5а.

 

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Метроэлектротранс Казани показал виновника обрыва проводов на улице Минской
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