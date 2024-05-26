«Метроэлектротранс» о драке в трамвае: «Поведение водителя не уместно»

Драка между водителем и пассажиром произошла на трамвае №5 в Казани. Инцидент случился накануне на остановке «Проспект Победы».

Свидетели утверждают, что конфликт начал пассажир, который сел на остановке «Улица Глазунова». Во время поездки он распивал спиртные напитки и оскорблял водителя, показывая неприличные жесты в ответ на замечания окружающих. На остановке «Проспект Победы» нетрезвый пассажир вышел из трамвая, перегородил путь и показал водителю средний палец. Между мужчинами завязалась драка.

МУП «Метроэлектротранс» заявило о проведении служебного расследования и просмотре видео для уточнения деталей происшествия. Транспортное предприятие признало поведение водителя неуместным, несмотря на провокации со стороны пассажира.