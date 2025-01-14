Метроэлектротранс прокомментировал происшествие на станции Кремлевская

На станции метро «Кремлёвская» произошёл инцидент, связанный с падением молодого человека на железнодорожные пути. Машинист электропоезда, заметив происшествие, незамедлительно применил экстренное торможение, что позволило избежать трагических последствий. По предварительным данным, пострадавший остался жив и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

В результате происшествия движение поездов на линии было задержано на 9 минут. Сотрудники метрополитена и правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств случившегося. Представители «Метроэлектротранса» принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Администрация метрополитена напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности на станциях и в поездах. Будьте внимательны, особенно вблизи края платформы, и не подвергайте свою жизнь и жизнь окружающих опасности.