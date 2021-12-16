 «Метроэлектротранс» первым в России внедрил оплату проезда с помощью датчиков
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«Метроэлектротранс» первым в России внедрил оплату проезда с помощью датчиков

Сейчас проезд в общественном транспорте можно оплатить приложением, которое связано с датчиком в траеспорте по Bluetooth.

Город
16 декабря 2021  12:29
Автор:
Николай Лукоянов

МУП «Метроэлектротранс» первым в России внедрил оплату проезда в общественном транспорте с помощью беспроводных датчиков, сообщил «Метроэлектротранс».

В трамваях и троллейбусах с 16 декабря ввели новую систему оплаты, которой нет еще ни в одном городе России. Сейчас с помощью нее пассажиры могут оплатить проезд без кондуктора. Достаточно лишь скачать на телефон приложение «Казань Транспорт» и привязать к нему банковскую карту.

Уже находясь в салоне транспорта, пассажир может связаться через приложение с датчиком по Bluetooth и оплатить проезд. После оплаты на экране появляется электронный билет с номером подвижного состава и временем оплаты проезда.

Такое решение было представлено на форуме Kazan Digital Week. Руководство МУП «Метроэлектротранс» отметили новинку, так как она отвечает по многим параметрам повышения качества обслуживания. После обсуждений с разработчиками «Метроэлектротранс» решил внедрить такую систему оплаты в Казани. Подготовительная работа началась еще в октябре – на трамваи и троллейбусы были установлены датчики, каждый из которых был протестирован в ручном режиме.

Вскоре такую систему планируют внедрить и в казанском метрополитене.

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