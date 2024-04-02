Метшин: «Больше, чем в Казани, строят только в Москве и Санкт-Петербурге»

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил детский сад №62, где впервые после капитального ремонта будет открыта группа для 12 малышей с ограниченными возможностями здоровья.

Детский сад имеет экологическую направленность и находится в окружении леса. Здесь есть все, для спортивного, творческого и умственного развития детей. Например, кабинеты для изучения инженерии и правил безопасности движения.

Всего отремонтированный детсад рассчитан на 200 детей. Он был построен в 1970 году.

«Больше, чем в Казани, в стране строят только в Москве и Санкт-Петербурге», – заявил Метшин.

По его словам, 90 детских садов и 25 школ было открыто за последние десять лет. Большое внимание уделяется именно социальной инфраструктуре — ее строительству и капитальному ремонту.

«Учреждение прекрасно отремонтировано, находится в жилом микрорайоне, который юдинцы очень любят», – заметил он.