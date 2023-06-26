Метшин: «Мы показали единение нашего многонационального народа, любовь и уважение к традициям»

Гостями Сабантуя в Казани стали сотни тысяч жителей города и гостей столицы. Об этом сообщил на утреннем совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

«Популярность его объясняется цифрами: на четырех площадках: на казанском ипподроме было свыше 175 тыс. гостей, только на площадке Мирного собралось свыше 110 тыс. гостей, в Дербышках, озере «Лебяжье – десятки тысяч наших жителей и гостей столицы», – сказал градоначальник.

Мэр отметил, что никаких ЧП на площадках зафиксировано не было.

«Еще раз мы показали единение нашего многонационального народа и любовь и уважение к традициям», – заявил он.

Напомним, Сабантуй в Казани 24 июня отметили сразу на трех площадка города: в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжьего. До народных гуляний – 21 и 23 июня – в городе провели обряд «Сбор даров Сабантуя». «Караван» сборщиков прошел по улицам поселков Залесный и Дербышки и по центру Казани.

Скачки в МКСК «Казань» состоялись 23 июня.