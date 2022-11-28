Для 17 лифтов в наземных переходах в Казани построят теплые шахты, чтобы они заработали

В наземных переходах Казани бездействующие который год лифты переоборудуют, оснастив теплыми шахтами, чтобы наконец запустить их. Проблема эта остается острой и «переходящей из года в год». Об этом заявил мэр Ильсур Метшин.

«Сильно стремились к тому, чтобы в этом году кардинально сдвинуть этот вопрос. Но снова уперлось в нерадивых подрядчиков. которые выигрывают конкурсы. Затянувшиеся проектирование и экспертиза», – сказал градоначальник на деловом понедельнике в мэрии, спросив, как развивается ситуация с ремонтом лифтов у Игоря Куляжева, замруководителя исполкома по вопроса благоустройства.

«У нас наконец-то подготовлена проектно-сметная документация на замену 17 лифтов восьми наземных переходов. Почему 17 для восьми – потому что есть еще один переход, это спуск на трамвайные пути. Стоимость одного лифта 26 млн рублей. Это связано с тем, что там не просто надо поменять лифт, необходимо сделать новую шахту, ее утеплить. Вся проблема с ними заключается в том, что в зимний период, в наших погодных условиях они не работают. Поэтому надо делать утепленные шахты. Общая сумма на первые 17 лифтов составляет 442 млн рублей», – рассказал Куляжев. Сейчас, по его словам, идет поиск источника финасирования для этих работ.

После несколько удивленного уточнения по сумме от мэра Куляжеву пришлось объяснять, что это будет не просто подъемник для людей с ОВЗ, а настоящий лифт – такой же, как в работают в многоэтажных домах, но все же он будет приспособлен для инвалидов. Там предусмотрят специальные кнопки для более длинных интервалов закрытия дверей.

Разработка проекта затянулась, поскольку российские производители работали на импортных комплектующих, которые в связи с политической ситуацией стали недоступны. Но все же был найден производитель, который сможет поставить все необходимое для запуска теплых лифтов.

«Мы его в проект заложили. Как будет дальше, начнем работать – увидим», – отметил Куляжев.

Мэр сообщил, что намерен попросить финансирование у руководства республики, отметив, что надеется, что к переоборудованию лифтов приступят уже в следующем году.

«Я хорошо помню, когда было проектирование, десятки объектов, 14 развязок, 44 пешеходных перехода… Не хочу называть товарищей, которые говорили; «И так сойдет!» Но «так сойдет» сделали – 10 лет «подпрыгиваем», ладно, мы, но ведь инвалиды, которые совершенно справедливо критикуют. Надо выбрать оборудование, которое подойдет под наши погодные условие, антивандальное и определить этапы, коль скоро проект есть, экспертиза есть», – заключил мэр.