Метшин: «Мы привели дороги Казани в нормативное состояние»

В Казани более 100 км дорог привели в нормативное состояние, выполнив задачи, поставленные на 2023 год. План реализован на 90%. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции.

«Мы выполнили те задачи, которые поставили на 2023 год. Приближаемся к 90%» — отметил мэр.

Всего в Казани отремонтировали 167 улиц, в том числе и поселковые. Продолжили строительство Большого Казанского кольца, добавил Метшин.

В 2022 году в столице Татарстана появится магистраль, которая позволит добраться с Азино до Речного порта за короткое время.

Также продолжается строительство дублера Горьковского шоссе. В настоящее время работы завершили до Храма всех религий.