 Метшин: «Мы привели дороги Казани в нормативное состояние»
news_header_top_970_100

Метшин: «Мы привели дороги Казани в нормативное состояние»

В столице Татарстана отремонтировали 167 улиц, в том числе поселковые.

Город на связи
24 декабря 2021  12:48
Автор:
Роза Габитова

В Казани более 100 км дорог привели в нормативное состояние, выполнив задачи, поставленные на 2023 год. План реализован на 90%. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции.

«Мы выполнили те задачи, которые поставили на 2023 год. Приближаемся к 90%» — отметил мэр.

Всего в Казани отремонтировали 167 улиц, в том числе и поселковые. Продолжили строительство Большого Казанского кольца, добавил Метшин.

В 2022 году в столице Татарстана появится магистраль, которая позволит добраться с Азино до Речного порта за короткое время.

Также продолжается строительство дублера Горьковского шоссе. В настоящее время работы завершили до Храма всех религий.

Новости
Ильсур Метшин: «Платные парковки — это не про штрафы и взимание денег»
Исследование: около 70% родителей России боятся скулшутинга
В Татарстане объявлено штормовое предупржедение
Метшин о выделенных деньгах на обновление канализаций: они будут потрачены на новые сети
Жители ЖК «Весна» жалуются на замороженные окна
Метшин: «Мы привели дороги Казани в нормативное состояние»
В Казани будут выявлять антитела к COVID-19 по новой методике
В Татарстане выявили 97 новых случаев COVID-19