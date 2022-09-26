Метшин о начале отопительного сезона: «Учитывая температурный режим, давайте подключать тепло»

В Казани начинается отопительный сезон. Ранее тепло стали получать социальные учреждения: больницы, детсады, школы, дома престарелых и т.п.

«Во многих социальных учреждениях тепло уже включено. По жилому фонду разная ситуация: как всегда, есть те, кто просят включить тепло скорее, и есть те, которые готовы подождать. Прошу в диалоге с жителями прислушаться к их пожеланиям. Учитывая температурный режим давайте, по просьбам жителей, постепенно подключать тепло», - сказал мэр города Ильсур Метшин в ходе делового понедельника.

Ранее «КВ» сообщали, что в республике полностью подготовлены к пуску тепла объекты здравоохранения, образования, социальной защиты.

По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марата Айзатуллина, по состоянию на 20 сентября отопление было запущено в 4,1 тыс. домах, 846 школах, 1 074 детсадах, 1 167 учреждений здравоохранения.