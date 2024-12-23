Метшин о ситуации с укрытиями в Казани: нехватка действий и ответственности

В мэрии Казани совместно с правоохранительными структурами была поставлена важная задача — обеспечение укрытий для жителей города. Однако, как сообщил мэр Ильсур Метшин на деловом понедельнике, многие инициативы так и остались лишь на бумаге.

«Понятно, что жители имеют полное право выражать недовольство. Кому, как не нам, выставляли плохие оценки на вчерашнем штабе? В нашем городе более 5,8 тысячи многоквартирных домов, однако у нас нет такого количества чиновников, чтобы назначить ответственных за каждый из них — будь то руководители, участковые инспектора или представители МЧС», — отметил мэр.

Метшин также напомнил о недавнем голосовании, проведенном управляющими компаниями о дополнительной плате с жильцов за вывоз снега. Инициативу поддержала лишь треть жителей Казани. Некоторые компании повысили тарифы, а часть жильцов решили создать резервные средства на счетах для непредвиденных ситуаций.

«Тем не менее, вопрос безопасности не может быть брошен на плечи самих жителей. Без активного участия и осознания ситуации с их стороны никакие администрации, МЧС или участковые не смогут гарантировать защиту. Мы живем в сложное время с новыми вызовами. Беспилотники могут легко достигнуть Казани и Татарстана — это совсем не то же самое, что борьба со снегом», — подчеркнул Метшин.