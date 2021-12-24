 Метшин об обновлении исполкома: «Невозможно одним составом играть 10 лет»
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Метшин об обновлении исполкома: «Невозможно одним составом играть 10 лет»

В исполнительном комитете Казани начали обновлять кадровый состав, но этот процесс займет немало времени.

Город на связи
24 декабря 2021  13:25
Автор:
Роза Габитова

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о необходимости обновления исполнительного комитета, сравнив его с футбольной командой. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции.

«Невозможно одним составом играть десять лет. Либо главного тренера надо менять, либо весь состав» — подчеркнул мэр.

В исполкоме уже началось обновление кадрового состава — молодые заместители, руководители и главный архитектор, отметил Метшин.

«Омоложение взгляда, вида — это очень важно», — добавил он.

По словам мэра, результаты смены состава исполнительного комитета объявят позже, так как процесс идет очень тяжело.

Ранее «КВ» сообщали, что специалисты консультируют мэрию по поводу изменений кадров.

 

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