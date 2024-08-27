Метшин обсудил сотрудничество с органами власти на VI муниципальном форуме стран БРИКС

Казань стала площадкой для проведения VI Международного муниципального форума стран БРИКС, где собрались представители федеральных и региональных органов власти, руководители органов местного самоуправления и мэры городов, разделяющих политику объединения БРИКС.

Фото: © пресс-служба мэрии города

По информации мэрии Казани, на форуме обсуждаются актуальные вопросы межмуниципального сотрудничества, включая подготовку кадров, реализацию гуманитарных программ, модернизацию инфраструктуры и улучшение экологической обстановки.

Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул важность обмена опытом между городами и рассказал о создании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которая объединяет более 200 мэров, вице-мэров и лидеров ассоциаций муниципалитетов из стран БРИКС.

Казань, имеющая большой опыт в развитии межмуниципального сотрудничества, уже проводила такие значимые мероприятия как Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» и готовится к проведению Литературного форума БРИКС.

В октябре Казань станет центром внимания мирового сообщества, принимая саммит БРИКС. Мэр пригласил участников форума посетить предстоящее мероприятие, отметив, что город активно готовится к приему более 20 тысяч гостей, включая глав государств, представителей международных организаций и экспертов.