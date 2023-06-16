 Метшин: последствия пожара в доме на ул. Чехова необходимо ликвидировать до 7 июля
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Метшин: последствия пожара в доме на ул. Чехова необходимо ликвидировать до 7 июля

Некоторые жители уже вернулись в свои квартиры.

Город
16 июня 2023  18:42
Автор:
Валерий Саидов

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил ремонтной бригаде восстановить до 7 июля дом №8/2 на ул. Чехова от последствий пожара. Об этом сообщили в мэрии.

«В результате пожара кровля и чердак дома выгорели полностью, крышу будут заново восстанавливать. Ремонтная бригада уже начала очищать кровлю от сгоревших балок, всего на объекте работают 16 человек», – отметили в мэрии.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

По словам главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова, в доме уже восстановили электроснабжение, скоро подключат газ и воду.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

Жители вторых – четвертых этажей уже возвращаются в свои квартиры. Те, кто проживал на пятом этаже, смогут вернуться домой через три недели.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани загорелась крыша дома напротив Чеховского рынка. Никто не пострадал.

 

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