Метшин предложил создать систему обмена городскими практиками в БРИКС+

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Республика
11 апреля 2025  14:41

На заседании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в Тегеране мэр Казани Ильсур Метшин выступил с инициативами по укреплению международного сотрудничества, пишет РИА Новости.

Ключевым предложением стало создание эффективного механизма обмена лучшими практиками городского управления. «Такой подход поможет муниципалитетам быстрее решать актуальные проблемы, используя уже проверенные высокотехнологичные решения», — подчеркнул Метшин.

Среди других инициатив:
• Учреждение международной премии для лучших городских проектов
• Проведение детского фестиваля городов БРИКС+
• Развитие профильных комитетов ассоциации

Ассоциация, созданная в 2024 году по российской инициативе, уже сформировала семь комитетов по различным направлениям — от урбанистики до цифровизации. Следующее заседание запланировано на май в Бразилии.

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