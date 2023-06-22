Между Казанью и Самарой проведут телемост, посвященный Сабантую

Телемост между Казанью и Самарой проведут в день празднования Сабантуя, 24 июня. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана, из Самары на связь выйдет губернатор области Дмитрий Азаров.

«Впервые с площадки празднования будет организован прямой телемост с Самарой, где в этот день проходит областной Сабантуй. В области, где проживает 95 тыс. татар, этот праздник широко отмечается», – сообщили в пресс-службе.

Ожидается, что губернатора Азарова из Казани поприветствует Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Всего же в этом году Сабантуй только официально отмечают в 59 регионах России и 37 странах мира.

В Татарстане Сабантуй будет транслироваться на телеканале ТНВ. Также трансляцию с празднования можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и ТНВ-планета.

Ранее «КВ» сообщали о трех площадках празднования Сабантуя в Казани. Накануне праздника, 23 июня, скачки и заезды проведут в конно-спортивном комплексе «Казань».

В программе Сабантуя ожидаются выступления звезд татарской эстрады.