Между Казанью и Шанхаем планируют запустить прямой рейс

Столицу Татарстана и китайский Шанхай планируют соединить прямыми авиарейсами. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер РТ Олег Коробченко.

«Авиасообщение между Казанью и Китаем необходимо, потому что в республике работают очень много китайских компаний, работу которых необходимо налаживать. Сроками полетов, а также их расписанием и частотностью сейчас занимается директор аэропорта Казани», – отметил Коробченко.

Еще одной причиной необходимости запуска прямых полетов по словам вице-премьера Татарстана является то, что авиасообщение будет способствовать развитию туризма между странами и более подробному знакомству татарстанцев с китайской культурой.

Ранее «КВ» сообщали, что между Казанью и Грузией готовятся запустить прямое авиасообщение. Авиакомпания Red Wings запросила у межведоственной комиссии допуск к рейсам.