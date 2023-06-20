 Между Казанью и Шанхаем планируют запустить прямой рейс
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Между Казанью и Шанхаем планируют запустить прямой рейс

Точные сроки и даты полетов пока неизвестны.

Республика
20 июня 2023  17:47
Автор:
Валерий Саидов

Столицу Татарстана и китайский Шанхай планируют соединить прямыми авиарейсами. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер РТ Олег Коробченко.

«Авиасообщение между Казанью и Китаем необходимо, потому что в республике работают очень много китайских компаний, работу которых необходимо налаживать. Сроками полетов, а также их расписанием и частотностью сейчас занимается директор аэропорта Казани», – отметил Коробченко.

Еще одной причиной необходимости запуска прямых полетов по словам вице-премьера Татарстана является то, что авиасообщение будет способствовать развитию туризма между странами и более подробному знакомству татарстанцев с китайской культурой.

Ранее «КВ» сообщали, что между Казанью и Грузией готовятся запустить прямое авиасообщение. Авиакомпания Red Wings запросила у межведоственной комиссии допуск к рейсам.

 

 

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