 Между Казанью и Ульяновском с 30 июня запустят рельсовый автобус
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Между Казанью и Ульяновском с 30 июня запустят рельсовый автобус

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю.

Город
16 июня 2023  17:31
Автор:
Валерий Саидов

Столицы Татарстана и Ульяновской области свяжет рельсовый автобус с 30 июня. Об этом сообщили в Министерстве транспорта области.

Из Ульяновска в Казань рейсы будут проходить по субботам и воскресеньям: отправление поезда в 7:30 по местному времени, прибытие в 11:45 по московскому времени.

Обратные рейсы из Казани в Ульяновск будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям: отпрвление из Татарстана в 14:03 по МСК, прибытие в Ульяновск в 20:10 по местному времени.

Ранее «КВ» сообщали, что расписание электричек между Казанью и Йошкар-Олой изменится 9 июня. Время, указанное в расписании, местное.

 

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