Международные отношения продвигает молодежная дипломатия

В Казани 26 - 29 ноября пройдет Международный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества, а на 10 - 13 декабря запланирована церемония вручения премии молодых лидеров государств, входящих в БРИКС и ШОС, присуждаемой ярким представителям молодежи за вклад в развитие международного м

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Газета «Казанские ведомости»
22 ноября 2023  10:41
Автор:
Елизавета Черкина

Как отметил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, на конгрессе ожидается порядка 100 молодых ученых и исследователей из России и стран ОИС. Среди запланированных для обсуждения тем - проблемы в области биотехнологий и биомедицины, вопросы современного международного права и международных отношений. 

А в рамках премии предусмотрено шесть номинаций, среди которых «Фотография года», «Молодой социальный предприниматель года», «Молодой исследователь года», «Экоинициатива года».

Ринат Садыков также подчеркнул, что будет уделено внимание международной повестке.

- Дипломатические отношения, казалось бы, должны быть поставлены на паузу, однако молодежная международная дипломатия делает большие шаги, чтобы как минимум на уровне молодежных организаций кооперация продолжалась и усиливалась, - уточнил он. - Столица Татарстана продолжает выступать лидером в международной молодежной повестке. В прошлом году Казань была признана молодежной столицей стран ОИС. 

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова сказала, что в этом году для участия в конгрессе было получено более 1000 заявок из 72 государств. Отобрано 100 участников из 25 стран ОИС.
Среди делегатов есть участники из регионов России, в том числе из Татарстана. 

Проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев отметил, что, помимо научной и культурной программы, участники получат возможность посетить лаборатории университета, познакомиться с ведущими учеными. При этом многие молодые ученые и исследователи из стран ОИС рассматривают Россию как место продолжения образования и профессиональной деятельности.

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