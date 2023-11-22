Международные отношения продвигает молодежная дипломатия

Как отметил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, на конгрессе ожидается порядка 100 молодых ученых и исследователей из России и стран ОИС. Среди запланированных для обсуждения тем - проблемы в области биотехнологий и биомедицины, вопросы современного международного права и международных отношений.

А в рамках премии предусмотрено шесть номинаций, среди которых «Фотография года», «Молодой социальный предприниматель года», «Молодой исследователь года», «Экоинициатива года».

Ринат Садыков также подчеркнул, что будет уделено внимание международной повестке.

- Дипломатические отношения, казалось бы, должны быть поставлены на паузу, однако молодежная международная дипломатия делает большие шаги, чтобы как минимум на уровне молодежных организаций кооперация продолжалась и усиливалась, - уточнил он. - Столица Татарстана продолжает выступать лидером в международной молодежной повестке. В прошлом году Казань была признана молодежной столицей стран ОИС.

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова сказала, что в этом году для участия в конгрессе было получено более 1000 заявок из 72 государств. Отобрано 100 участников из 25 стран ОИС.

Среди делегатов есть участники из регионов России, в том числе из Татарстана.

Проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев отметил, что, помимо научной и культурной программы, участники получат возможность посетить лаборатории университета, познакомиться с ведущими учеными. При этом многие молодые ученые и исследователи из стран ОИС рассматривают Россию как место продолжения образования и профессиональной деятельности.