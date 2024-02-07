Микрорайон для многодетных в Мамадыше подключат к снабжению газом

В церемонии торжественного пуска газа примут участие заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, заместитель генерального директора ООО «Газпром газификация» Александр Затонских и глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов.

ООО «Газпром трансгаз Казань» завершило работы по подведению газопровода к домовладениям по различным улицам и микрорайонам. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Единого оператора газификации (ООО «Газпром газификация). В общей сложности протяженность вновь созданных газопроводов составила более 16 километров. Было проведено подключение 283 газопроводов-вводов к земельным участкам жителей, заключено 37 договоров на догазификацию, а для 16 домовладений обеспечена возможность подключения.