Миллионы на глэмпинг и фестивали: в РТ стартует конкурс на туристические субсидии

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Республика
28 июня 2024  18:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Уже 4 июля предприниматели Татарстана смогут побороться за субсидии на развитие туристических проектов. Как сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, на эти цели выделено более 167 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

В рамках конкурса предусмотрено два основных направления:

1. Развитие туристической инфраструктуры. Предприниматели смогут получить до 3 миллионов рублей на реализацию одного из четырех типов проектов: 

  • Приобретение туристического оборудования;
  • Создание доступной среды для туристов с ОВЗ;
  • Обустройство кемпингов и глэмпингов;
  • Развитие причальной инфраструктуры.

Важно, что предприниматель должен вложить в проект не менее 50% собственных средств.

2. Проведение событийных мероприятий. Максимальный размер субсидии по этому направлению — 30 миллионов рублей. Поддержку можно получить на организацию культурно-зрелищных, гастрономических и любительских спортивных событий. Однако стоит придерживаться определённых условий:

  • Вход на мероприятие должен быть бесплатным (допускается не более 30% платных мест);
  • Количество посетителей – от 10 тысяч человек;
  • Софинансирование со стороны предпринимателя – не менее 30%. 

Отмечается, что приём заявок стартует 4 июля и продлится 30 дней. Для участия необходима электронная подпись и отсутствие налоговой задолженности. Подробная информация о конкурсе, который пройдет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», будет опубликована на сайте Госкомитета РТ по туризму.

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