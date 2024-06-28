Миллионы на глэмпинг и фестивали: в РТ стартует конкурс на туристические субсидии

Уже 4 июля предприниматели Татарстана смогут побороться за субсидии на развитие туристических проектов. Как сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, на эти цели выделено более 167 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

В рамках конкурса предусмотрено два основных направления:

1. Развитие туристической инфраструктуры. Предприниматели смогут получить до 3 миллионов рублей на реализацию одного из четырех типов проектов:

Приобретение туристического оборудования;

Создание доступной среды для туристов с ОВЗ;

Обустройство кемпингов и глэмпингов;

Развитие причальной инфраструктуры.

Важно, что предприниматель должен вложить в проект не менее 50% собственных средств.

2. Проведение событийных мероприятий. Максимальный размер субсидии по этому направлению — 30 миллионов рублей. Поддержку можно получить на организацию культурно-зрелищных, гастрономических и любительских спортивных событий. Однако стоит придерживаться определённых условий:

Вход на мероприятие должен быть бесплатным (допускается не более 30% платных мест);

Количество посетителей – от 10 тысяч человек;

Софинансирование со стороны предпринимателя – не менее 30%.

Отмечается, что приём заявок стартует 4 июля и продлится 30 дней. Для участия необходима электронная подпись и отсутствие налоговой задолженности. Подробная информация о конкурсе, который пройдет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», будет опубликована на сайте Госкомитета РТ по туризму.