Минцифры отказалось от запрета мессенджеров в борьбе с мошенниками

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Россия/Мир
24 апреля 2025  18:10

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство не планирует запрещать мессенджеры для противодействия мошенникам. Об этом он сообщил на конференции «Телеком Будущего 2025», подчеркнув, что цели можно достичь с помощью регуляторных мер.

«Мы пытаемся найти баланс между удобством использования сервисов для граждан и ограничением возможностей мошенников», — отметил Шадаев.

Ранее, в конце марта, Госдума уже приняла закон, ужесточающий борьбу с телефонным мошенничеством. Документ запрещает госслужащим, банкам и операторам связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, вводит маркировку звонков от организаций и усиливает контроль за банковскими операциями.

Минцифры планирует к осени подготовить новый пакет антимошеннических мер для внесения в Госдуму, пишет РИА Новости.

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