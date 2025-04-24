Минцифры отказалось от запрета мессенджеров в борьбе с мошенниками

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство не планирует запрещать мессенджеры для противодействия мошенникам. Об этом он сообщил на конференции «Телеком Будущего 2025», подчеркнув, что цели можно достичь с помощью регуляторных мер.

«Мы пытаемся найти баланс между удобством использования сервисов для граждан и ограничением возможностей мошенников», — отметил Шадаев.

Ранее, в конце марта, Госдума уже приняла закон, ужесточающий борьбу с телефонным мошенничеством. Документ запрещает госслужащим, банкам и операторам связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры, вводит маркировку звонков от организаций и усиливает контроль за банковскими операциями.

Минцифры планирует к осени подготовить новый пакет антимошеннических мер для внесения в Госдуму, пишет РИА Новости.