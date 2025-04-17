Минцифры откажется от хранения данных на «Госуслугах» к 2026 году

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство полностью прекратит хранение данных пользователей на портале «Госуслуги» к 2026 году. Об этом он сообщил на форуме Data Fusion, пишет РИА Новости.

С ноября 2023 года министерство начало переход от централизованного хранения информации к распределенной системе. Теперь персональные данные граждан будут оставаться в базах профильных учреждений и предоставляться для оказания госуслуг через электронную витрину без сохранения на самом портале.

Шадаев подчеркнул разницу между подходом государства и бизнеса к работе с данными. В отличие от коммерческих компаний, таких как ВТБ, которые анализируют поведение клиентов для персонализации услуг, «Госуслуги» полностью откажутся от накопления информации. После завершения сессии данные не будут сохраняться в системе.

Министр отметил, что такой подход снижает риски, связанные с хранением больших массивов персональной информации, и исключает возможные злоупотребления.