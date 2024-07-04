Минздрав РТ дал рекомендации в жару людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Лето – время отдыха и активного времяпрепровождения, но для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно с гипертонией, высокие температуры могут стать серьезной угрозой. Заведующая отделением кардиологии с палатой реанимации и интенсивной терапии Нижнекамской ЦРМБ Алина Михайлова рассказала о том, как жара влияет на сердце и какие меры предосторожности необходимо принимать.

Как жара влияет на людей с гипертонией?

В жаркую погоду сердечно-сосудистая система испытывает значительную нагрузку. У людей может учащаться сердцебиение и дыхание, появляться одышка, головокружение, слабость, колебания артериального давления, обмороки и другие вегетативные расстройства. Это защитная реакция организма, направленная на поддержание внутреннего баланса.

Повышенное потоотделение в жару приводит к потере жидкости и минеральных веществ, что делает кровь более вязкой. Это может способствовать тромбообразованию, расширению или спазму сосудов, и как следствие – колебаниям артериального давления. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями эти изменения могут привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт или инсульт.

Симптомы повышенного артериального давления:

Головокружение

Головная боль

Слабость

Одышка

Мерцание мушек перед глазами

Тошнота

Рвота

Важно помнить, что артериальная гипертензия может протекать бессимптомно, поэтому контролировать артериальное давление необходимо даже здоровым людям. А при наличии сердечно-сосудистых заболеваний контроль следует проводить ежедневно.

Что делать при резком повышении артериального давления?

Прекратить физическую нагрузку.

Сесть или лечь.

Принять препараты первой помощи.

Сообщить о своем состоянии родственникам.

Успокоиться.

Вызвать скорую помощь, если давление выше 160/90.

Как подготовить организм к жаркому сезону?

При периодически или стойко повышенном артериальном давлении необходимо проконсультироваться с терапевтом или кардиологом. Должно быть полноценное питание, регулярная физическая активность, здоровый сон, достаточное потребление жидкости, а также регулярный прием назначенных гипотензивных препаратов, против тромбообразования, если они назначены врачом.