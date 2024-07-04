Минздрав РТ дал рекомендации в жару людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Лето – время отдыха и активного времяпрепровождения, но для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно с гипертонией, высокие температуры могут стать серьезной угрозой. Заведующая отделением кардиологии с палатой реанимации и интенсивной терапии Нижнекамской ЦРМБ Алина Михайлова рассказала о том, как жара влияет на сердце и какие меры предосторожности необходимо принимать.
Как жара влияет на людей с гипертонией?
В жаркую погоду сердечно-сосудистая система испытывает значительную нагрузку. У людей может учащаться сердцебиение и дыхание, появляться одышка, головокружение, слабость, колебания артериального давления, обмороки и другие вегетативные расстройства. Это защитная реакция организма, направленная на поддержание внутреннего баланса.
Повышенное потоотделение в жару приводит к потере жидкости и минеральных веществ, что делает кровь более вязкой. Это может способствовать тромбообразованию, расширению или спазму сосудов, и как следствие – колебаниям артериального давления. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями эти изменения могут привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт или инсульт.
Симптомы повышенного артериального давления:
- Головокружение
- Головная боль
- Слабость
- Одышка
- Мерцание мушек перед глазами
- Тошнота
- Рвота
Важно помнить, что артериальная гипертензия может протекать бессимптомно, поэтому контролировать артериальное давление необходимо даже здоровым людям. А при наличии сердечно-сосудистых заболеваний контроль следует проводить ежедневно.
Что делать при резком повышении артериального давления?
- Прекратить физическую нагрузку.
- Сесть или лечь.
- Принять препараты первой помощи.
- Сообщить о своем состоянии родственникам.
- Успокоиться.
- Вызвать скорую помощь, если давление выше 160/90.
Как подготовить организм к жаркому сезону?
При периодически или стойко повышенном артериальном давлении необходимо проконсультироваться с терапевтом или кардиологом. Должно быть полноценное питание, регулярная физическая активность, здоровый сон, достаточное потребление жидкости, а также регулярный прием назначенных гипотензивных препаратов, против тромбообразования, если они назначены врачом.