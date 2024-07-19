В Минэкологии назвали источник загрязнения воздуха сероводородом в Казани

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Город
19 июля 2024  17:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В северной части Казани зафиксировались превышения по сероводороду на автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Осиново и вне севере Казани.

Министерство экологии РТ провело обследование территории и выявило один из источников загрязнения воздуха сероводородом. Это была неработающая система канализации, площадью почти 570 кв. м.

Анализ проб почвы и сточных вод показал превышения аммония иона в 19 раз, азота нитритного в 9 раз, нефтепродуктов в 5 раз и хлоридов.

Превышения по сероводороду в воздухе были подтверждены и с помощью передвижной экологической лаборатории.

Минэкологии направило в адрес Исполкома Зеленодольского района предостережения и претензию с требованием устранить нарушения природоохранного законодательства. 

Однако, несмотря на полученные предостережения, сброс сточных вод продолжался, и Минэкологии рассчитало вред, причиненный почвам, в сумме 2,7 миллиона рублей.

В настоящее время министрество готовит материалы для подачи искового заявления в суд, сообщили в пресс-службе.

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