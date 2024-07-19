В Минэкологии назвали источник загрязнения воздуха сероводородом в Казани

В северной части Казани зафиксировались превышения по сероводороду на автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Осиново и вне севере Казани.
Министерство экологии РТ провело обследование территории и выявило один из источников загрязнения воздуха сероводородом. Это была неработающая система канализации, площадью почти 570 кв. м.
Анализ проб почвы и сточных вод показал превышения аммония иона в 19 раз, азота нитритного в 9 раз, нефтепродуктов в 5 раз и хлоридов.
Превышения по сероводороду в воздухе были подтверждены и с помощью передвижной экологической лаборатории.
Минэкологии направило в адрес Исполкома Зеленодольского района предостережения и претензию с требованием устранить нарушения природоохранного законодательства.
Однако, несмотря на полученные предостережения, сброс сточных вод продолжался, и Минэкологии рассчитало вред, причиненный почвам, в сумме 2,7 миллиона рублей.
В настоящее время министрество готовит материалы для подачи искового заявления в суд, сообщили в пресс-службе.