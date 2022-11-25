Ледяные дожди уйдут, но придут морозы: какой будет погода в Татарстане в декабре

Температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.

По словам метеоролога, профессора КФУ Юрия Переведенцева, в ближайшую декаду декабря столбик термометра опустится на четыре градуса ниже многолетней климатической нормы.

Циклон с Балкан принес в регион ледяные дожди

По прогнозам эксперта в ближайшее время ледяных дождей не ожидается. «Ледяные дожди были обусловлены выходом теплого циклона с Балкан. Он принес теплый воздух в атмосферу. Далее начали выпадать осадки в виде дождя. А так как внизу земля уже холодная, поэтому приближаясь к земле, капли превращались в лед», — объяснил Переведенцев.

В ближайшее время ледяные дожди в Татарстан не вернутся.

Также на Татарстан будет влиять антициклон. Поэтому снежные осадки на территории региона будут минимальными.

«Проще говоря, к нам приходит арктический воздух, а он никогда не приносит ни осадков, ни ледяных дождей», — отметил профессор.

Уже в эту субботу в Татарстане стоит ожидать холодов

По словам Переведенцева, в первую декаду декабря температура будет на четыре градуса ниже климатической нормы. Так, начиная с этой субботы будет холодно. На это указывают и прогнозы Гидрометцентра РФ.

«Будет не так много осадков, так как такие холодные месяцы не отличаются снегом. В теплые месяцы много осадков, потому что когда влияет атлантика к нам приходят и осадки», — отметил собеседник.

В начале декабря существенных осадков не ожидается.

Эксперт подчеркнул, что многолетняя норма в температуры в декабре 8,5 градусов ниже нуля. Предполагается, что в следующем месяце температура достигнет от 9 до 10 градусов мороза.