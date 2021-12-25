 Министерство экономики Татарстана подвело итоги по реализации нацпроектов в республике
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Министерство экономики Татарстана подвело итоги по реализации нацпроектов в республике

В 2021 году в Татарстане на реализацию нацпроектов направлено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Республика
25 декабря 2021  17:16
Автор:
Эдуард Салихов

Минэкономики Татарстана подвело итоги по реализации нацпроектов в республике. Материалы опубликованы на официальном сайте Министерства экономики РТ. Подробно можно ознакомиться по ссылке.

В 2021 году Татарстан участвовал в реализации 12 национальных проектов, в состав которых вошли 46 региональных проектов. На реализацию нацпроектов направлено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. 

На эти средства было построено и отремонтировано свыше 555 необходимых объектов: детсады, школы, дома культуры, общественные пространства, спортзалы, дороги.

Кроме этого также уделялось большое внимание окружающей среде. Это строительство очистных сооружений и станций водоподготовки, утилизация неразрешенных свалок, очистка водных объектов. 

Также были оказаны меры поддержки предпринимателям, производились соцвыплаты, велись обучения и многое другое.

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