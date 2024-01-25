Мидхат Шагиахметов: Заполняемость промышленных парков РТ достигла 71,5%

На сегодняшний день в РТ насчитывается свыше 1,6 тысяч предприятий, действующих на базе промышленных парков. Об этом рассказал в ходе брифинга в Кабмине РТ министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

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Республика
25 января 2024  15:46
Автор:
Владислав Косолапкин

«На этих предприятиях работает почти 62,5 тысячи человек. Принятые в Республике Татарстан меры государственной поддержки позволили обеспечить достижение показателя заполняемости промышленных парков в 71,5%», - прокомментировал он.

Министр отметил, что в 2024 году основным является ускорение запуска новых инвестиционных проектов на территории промышленных парков. 

«Для этих целей в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» мы расширили мероприятия по поддержке резидентов промышленных парков - лизинг оборудования до 20 млн рублей, займ на его приобретение до 15 млн рублей», - подчеркнул он.

Также, по словам спикера, в текущем году приняты решения по финансированию строительства инженерной и транспортной инфраструктуры 8 промышленных парков муниципального уровня. Развитие инфраструктуры промышленных парков позволит трудоустроить в будущем еще 900 человек.

Министр экономики обозначил, что в этом году будет усовершенствована процедура аккредитации промышленных парков, а также подписания резидентами соглашений, позволяющих использовать все имеющиеся меры государственной поддержки.

По запросу бизнеса для резидентов и управляющих компаний будет разработан лизинговый продукт, в рамках которого предоставляется лизинг на сумму до 20 млн рублей, предусматривающий возможность приобретения бескаркасных быстровозводимых зданий ангарного типа.

Напомним, поддержка и развитие бизнеса предусмотрены национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент РФ Владимир Путин, курирует реализацию первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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