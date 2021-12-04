Министр по делам молодежи РТ исполнит новогоднее желание мальчика из Мордовии

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов в рамках акции «Елка желаний» исполнит новогоднюю мечту мальчика из Саранска. Он подарит ему качели на канате. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Елка желаний» — это акция, которая приурочена к новогодним праздникам. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Этот проект объединяет всех вокруг очень благородной идеи — подарить веру в новогоднее чудо детям, которые в этом особенно нуждаются», — сказал Тимур Сулейманов.

Он добавил, что очень рад, что проект Тимура Сафина — уроженца Татарстана сейчас имеет такую популярность на федеральном уровне и становится более масштабным с каждым годом.

Напомним, что с 2018 года акция проводится на всей территории России.

Исполнителем желания может стать любой желающий. Для нужно зарегистрироваться на сайте.