Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ осмотрел площадки весенних ярмарок

Заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров посетил площадки в поселках Юдино и Радужный.

«Я считаю, что ярмарки прошли достойно. Сейчас уже какого-либо ажиотажа не наблюдается. Вся продукция всегда была представлена в достаточном объеме: это и мясо, молоко, овощи, яйца. В связи с этим хочу выразить благодарность нашим сельчанам, которые внесли свой посильный вклад в организацию ярмарок», - прокомментировал министр.

Он также отметил, что несмотря на окончание сельхозярмарок, торговля фермерской продукцией на шатровых точках будет продолжена. Сельхозпроизводители, желающие продавать свою продукцию на этих площадках, могут обратиться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия в отдел развития продовольственного рынка.