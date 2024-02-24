Министр спорта РТ: Аудитория «Игр будущего» – школьники и студенты

Министр спорта РТ Владимир Леонов в интервью рассказал, кто является целевой аудиторией международных соревнований.

«Людям старшего поколения сложно все это через себя пропустить. Но для молодежи «Игры будущего» и правда, очень интересны. И, соответственно, публика, которая смотрит турнир на стримах – это, в основном, школьники или студенты», – заявил Леонов.

Он также напомнил, что в «Казань Экспо» работает городок «Игр будущего», где можно принять участие в играх на фиджитал-симуляторах, посмотреть на косплей парады, прийти на автограф-сессии звёзд спорта. Изначально город нёс задумку быть доступной альтернативой в связи с тем, что дисциплины имеют ограниченное количество билетов. Туда вход свободный.