Министр спорта РТ заявил, что в 2031 году Казань может принять чемпионат мира по водным видам спорта

Глава Минспорта РТ Владимир Леонов рассказал, что столица Татарстана готовится к очередному масштабному соревнованию. В 2015 году Казань уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Еще одни соревнования планировались к проведению в 2025 году, но из-за санкций мероприятие перенесли.

«Наш чемпионат мира был не отменен, а перенесен. Сейчас международная федерация уже приняла решение о том, что чемпионат мира 2027 года пройдет в Будапеште, а мировое первенство 2029 года, о котором мы говорили, отдали Пекину. Сейчас у нас идет дискуссия по 2031 году», - сказал министр.