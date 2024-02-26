Министр спорта РТ заявил, что в 2031 году Казань может принять чемпионат мира по водным видам спорта

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Город
26 февраля 2024  14:58
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава Минспорта РТ Владимир Леонов рассказал, что столица Татарстана готовится к очередному масштабному соревнованию. В 2015 году Казань уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Еще одни соревнования планировались к проведению в 2025 году, но из-за санкций мероприятие перенесли. 

«Наш чемпионат мира был не отменен, а перенесен. Сейчас международная федерация уже приняла решение о том, что чемпионат мира 2027 года пройдет в Будапеште, а мировое первенство 2029 года, о котором мы говорили, отдали Пекину. Сейчас у нас идет дискуссия по 2031 году», - сказал министр.

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